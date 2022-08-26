Финансовый кризис

Россияне с весны отказались от покупок квартир с отделкой

Более трети россиян передумали покупать квартиры с отделкой после февраля 2022 года

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Об этом рассказал сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch, который провел собственное исследование.

Выяснилось, что 55,5% опрошенных отказались от покупки квартир за последние полгода.

Покупатели отказывались:

  • 35% от квартир с готовой отделкой;
  • 7% респондентов заинтересовались жильем на класс ниже;
  • 6% — недвижимостью в области или даже в другом городе;
  • 5% начали рассматривать недвижимость дальше от центра.

Половина опрошенных рассказала, что весной поменялись их планы по покупке нового жилья:

  • 31% решили сделать перепланировку в своей квартире,
  • 8% отложили свои планы по продаже недвижимости
  • 4% решили снимать квартиру
  • 4% переехали к родителям.

Эксперты объясняют статистику падением спроса на недвижимость в марте, тем фактом, что после снижения ставки рефинансирования, россияне начали перераспределять средства, ранее внесенные во вклады под высокий процент.

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