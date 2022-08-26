Россияне с весны отказались от покупок квартир с отделкой

Об этом рассказал сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch, который провел собственное исследование.
Выяснилось, что 55,5% опрошенных отказались от покупки квартир за последние полгода.
Покупатели отказывались:
- 35% от квартир с готовой отделкой;
- 7% респондентов заинтересовались жильем на класс ниже;
- 6% — недвижимостью в области или даже в другом городе;
- 5% начали рассматривать недвижимость дальше от центра.
Половина опрошенных рассказала, что весной поменялись их планы по покупке нового жилья:
- 31% решили сделать перепланировку в своей квартире,
- 8% отложили свои планы по продаже недвижимости
- 4% решили снимать квартиру
- 4% переехали к родителям.
Эксперты объясняют статистику падением спроса на недвижимость в марте, тем фактом, что после снижения ставки рефинансирования, россияне начали перераспределять средства, ранее внесенные во вклады под высокий процент.