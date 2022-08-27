Банки будут искать НДС в платежках автоматических упрощенцев, чтобы присвоить ему признак неналоговой базы

Это нужно, чтобы в облагаемую базу по АУСН включить только чистую сумму без НДС.

Банки должны все операции клиентов делить на виды:

Приход;

Возврат прихода;

Расход;

Возврат расхода;

Не налоговая база.

Банки должны искать в платежке такие слова:

«в т.ч. НДС»;

«в т.ч НДС»;

«в тч НДС»;

«в т ч НДС»;

«в т. ч. НДС»;

«в том числе НДС». Потом надо икать значок процентов и сумму НДС возле него.

ФНС расписала, какие разделители могут быть в сумме между рублями и копейками: точка, запятая, тире.

Найденной сумме входящего НДС надо присвоить признак «Не налоговая база», у остальной суммы будет признак — «Приход».

Но если банк после всех этих автоматических определений типа платежа ошибся, компания может исправить ошибку в личном кабинете клиента.

Вносить исправления можно не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была операция.

Такие рекомендации содержатся в методичке по АУСН, которую выпустила ФНС.