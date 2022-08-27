АУСН

Банки будут искать НДС в платежках автоматических упрощенцев, чтобы присвоить ему признак неналоговой базы

Бизнес на АУСН не платит НДС, но может делать это добровольно. ФНС дала банкам рекомендации, как им этот добровольный НДС, поступивший от заказчиков, идентифицировать и отделить от суммы платежа.

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Это нужно, чтобы в облагаемую базу по АУСН включить только чистую сумму без НДС.

Банки должны все операции клиентов делить на виды:

  • Приход;
  • Возврат прихода;
  • Расход;
  • Возврат расхода;
  • Не налоговая база.

Банки должны искать в платежке такие слова:

  • «в т.ч. НДС»;
  • «в т.ч НДС»;
  • «в тч НДС»;
  • «в т ч НДС»;
  • «в т. ч. НДС»;
  • «в том числе НДС».

Потом надо икать значок процентов и сумму НДС возле него.

ФНС расписала, какие разделители могут быть в сумме между рублями и копейками: точка, запятая, тире.

Найденной сумме входящего НДС надо присвоить признак «Не налоговая база», у остальной суммы будет признак — «Приход».

Но если банк после всех этих автоматических определений типа платежа ошибся, компания может исправить ошибку в личном кабинете клиента.

Вносить исправления можно не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была операция.

Такие рекомендации содержатся в методичке по АУСН, которую выпустила ФНС.

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