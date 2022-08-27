Банки будут искать НДС в платежках автоматических упрощенцев, чтобы присвоить ему признак неналоговой базы

Это нужно, чтобы в облагаемую базу по АУСН включить только чистую сумму без НДС.
Банки должны все операции клиентов делить на виды:
- Приход;
- Возврат прихода;
- Расход;
- Возврат расхода;
- Не налоговая база.
Банки должны искать в платежке такие слова:
- «в т.ч. НДС»;
- «в т.ч НДС»;
- «в тч НДС»;
- «в т ч НДС»;
- «в т. ч. НДС»;
- «в том числе НДС».
Потом надо икать значок процентов и сумму НДС возле него.
ФНС расписала, какие разделители могут быть в сумме между рублями и копейками: точка, запятая, тире.
Найденной сумме входящего НДС надо присвоить признак «Не налоговая база», у остальной суммы будет признак — «Приход».
Но если банк после всех этих автоматических определений типа платежа ошибся, компания может исправить ошибку в личном кабинете клиента.
Вносить исправления можно не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была операция.
Такие рекомендации содержатся в методичке по АУСН, которую выпустила ФНС.