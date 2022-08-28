АУСН

При поступлениях по эквайрингу компаниям и ИП на АУСН банк будет сам определять доход и расход

Банк должен суммировать сумму комиссии по эквайрингу с суммой платежа, фактически поступившего на счет клиента, применяющего АУСН. Полученная сумма будет иметь признак «Не налоговая база».

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Дело в том, что эквайринг проходит через ККТ. Налоговики учтут этот доход сами по данным онлайн-кассы. Поэтому банк не должен повторно учитывать эти суммы в составе доходов.

Исключение — случаи, когда есть освобождение от применения ККТ.

В этом случае придется самостоятельно в личном кабинете клиента исправить признак, присвоенный банком. Вместо признака «Не налоговая база» будет «Приход».

Что касается комиссии, то ее тоже банк должен определить и присвоить ей признак «Расход».

Например, на счет по эквайрингу поступило 118 рублей. Комиссия банка — 2 рубля.

Банк суммирует эти цифры. Будет такой расклад:

  • 120 руб. — Не налоговая база;
  • 2 руб. — Расход.

ФНС в своей методичке дает рекомендации, как банку автоматически найти комиссию в платежке.

Банк должен искать в платежке такие слова: «сумма комиссии», «к.», «комиссия», «сумма комиссии:», «комиссия:», «удержано ком», «удержано», «комиссия банка», «комиссия по операциям», «ком.:», «ком банка», «с уч. упл. комис.», «с учетом взаимозачет. вознагр.».

Потом возле этого слова надо искать цифру. Это и будет комиссия.

Если банк что-то не то насчитает, все можно исправить в личном кабинете клиента до 7 числа следующего месяца.

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При поступлениях по эквайрингу компаниям и ИП на АУСН банк будет сам определять доход и расход

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