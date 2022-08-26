Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои счета за границей

Об этом говорится в распоряжении правительства России. Правило будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.
Получать деньги можно только на рублевые счета. Зачисление будут производиться на банковские счета в рублях, которые открыты получателем за рубежом или в РФ.
Чтобы получать выплату нужно:
- подать заявление в письменной форме или в формате электронного документа в ведомство, которое производит выплату;
- указать в документе банковские реквизиты.
В конце апреля на фоне санкций кабмин подписал постановление, согласно которому россияне, проживающие за рубежом, по заявлению могли получать выплаты исключительно на российские счета.
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