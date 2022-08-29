Кадровый учет

Кадровые документы налоговиков станут электронными

Проведут эксперимент по переходу электронный кадровый документооборот государственных гражданских служащих. Но не всех, а только федеральных и только из 3 ведомств — Минцифры, Казначейства и ФНС.

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Проект с правилами эксперимента опубликован на федеральном портале.

Эксперимент пройдет с 1 апреля по 1 октября 2023 года.

Конкретный перечень кадровых документов, которые будут оформлять в электронном виде, утвердит Минцифры.

Кадровый ЭДО чиновников будет идти через «Единую информационную систему управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» (ЕИС УКС).

Эксперимент не затронет такие документы:

  • трудовые книжки;
  • сведения о трудовой деятельности;
  • об увольнении с госслужбы;
  • инструктажи по охране труда;
  • акт о несчастном случае.

Бумажные копии электронных кадровых документов, подписанных в ходе эксперимента, заверит кадровик и их приобщат к личному делу чиновника.

Участие в эксперименты для гражданских служащих добровольное. Согласие или отказ от эксперимента человек должен зафиксировать письменно.

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