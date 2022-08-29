Кадровые документы налоговиков станут электронными

Проект с правилами эксперимента опубликован на федеральном портале.
Эксперимент пройдет с 1 апреля по 1 октября 2023 года.
Конкретный перечень кадровых документов, которые будут оформлять в электронном виде, утвердит Минцифры.
Кадровый ЭДО чиновников будет идти через «Единую информационную систему управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» (ЕИС УКС).
Эксперимент не затронет такие документы:
- трудовые книжки;
- сведения о трудовой деятельности;
- об увольнении с госслужбы;
- инструктажи по охране труда;
- акт о несчастном случае.
Бумажные копии электронных кадровых документов, подписанных в ходе эксперимента, заверит кадровик и их приобщат к личному делу чиновника.
Участие в эксперименты для гражданских служащих добровольное. Согласие или отказ от эксперимента человек должен зафиксировать письменно.