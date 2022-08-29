Банки

Банки будут проверять российских абонентов по новой системе

Новая система проверки абонентов, которая вскоре появится, направлена на противодействие мошенническим операциям.

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Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Центробанк. Законопроект о создании единой информационной системы проверки данных абонентов, который был принят в первом чтении в 2019 году, доработан. Три года принятие документа откладывалось из-за некоторых замечаний. Сейчас они устранены.  

Новая система проверки данных абонентов была создана в Минцифры и уже прошла тестирование. Она будет обязательна для операторов связи и банков.

Проверка выглядит так.

Банк при заключении договора делает запрос в систему, куда операторы передают данные. Через несколько секунд придет ответ, принадлежит ли эта сим-карта данному клиенту. Если нет, то к этому человеку будут вопросы, как он получил этот номер телефона.

Ранее Минцифры сообщало, что разрабатывает электронных нотариусов, которые будут заверять переписку в сети онлайн.

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