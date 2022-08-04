Мошенничество

👺 Минцифры хочет узаконить переписку в сети

С помощью специальной госсистемы планируется нотариально заверять сообщения в мессенджерах и веб страницы в режиме реального времени.

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С таким предложением Минцифры обратилось в Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, сообщают Известия.

По мнению Минцифры, этот госсервис поможет обезопасить людей от мошенников. Люди смогут сделать скрин экрана и нотариально заверить сообщения мошенников в режиме онлайн.

P.S. Обычно мошенники в течение нескольких минут удаляют сообщения, если человек никак не отреагировал на их «призыв к действию» или раскрыл злоумышленников.

В судах не принимают обычные скриншоты переписки при разбирательствах в отношении мошенничества. Требуют заверения.

Чтобы люди могли себя обезопасить, в новом госсервисе за незначительную плату можно будет быстро и онлайн нотариально заверить любой скриншот, в том числе переписки или сайта мошенников.

Как это может выглядеть, рассказал Владимир Зыков, директор АППСИМ.

Пользователь заходит на компьютере в специальный сервис, выбирает адрес ресурса, на котором содержится информация, необходимая для заверения, вводит логин и пароль в личном кабинете. Затем заходит в переписку с нужным пользователем и сохраняет полностью текущую страницу с необходимой частью диалога, публикацией или комментарием.

 

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