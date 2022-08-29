Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам

Правительственный законопроект с такой нормой был принят Госдумой в первом чтении в апреле 2022 года.

О том, что такие поправки планируются, рассказал Минфин в письме от 30.06.2022 № 03-03-06/3/62674.

В законопроекте прописаны правила по конвертации, созданию электронных и материальных дубликатов документов, а также хранению электронных документов.

Можно будет конвертировать электронный док из одного формата в другой или создать электронный док из бумажного, или наоборот — электронный документ перевести в бумажный вид.

Предпринимать такие действия может тот, кто создал документ, или специальная фирма с лицензией.

При этом нельзя создавать равнозначные электронные и бумажные документы такого вида:

документы Архивного фонда;

документы, удостоверяющие личность;

иных документы, если запрет на создание их дубликатов прописан в законах.

Ко второму чтению должны подготовить поправки в этот проект. Пока они не опубликованы.