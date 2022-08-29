Инвестиции

📊Инвестдайджест. На Мосбирже рост. От рубля ждут укрепления

Российский рынок вырос, укрепление рубля может возобновиться.

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📊 Индекс МосБиржи завершил неделю ростом на 1% из-за цен на энергоносители и ослабления рубля. Среди акций индекса МосБиржи лучшую динамику показали бумаги Аэрофлота (рост на 3,9%). Также после выхода отчётностей акции ТМК выросли в цене на 3%.

 🇷🇺 В пятницу рубль потерял более 1% — до 60,5 за доллар. Давление оказало сообщения о том, что Минфин может вернуться к покупкам валюты по бюджетному правилу. Эти сообщения так и не подтвердились, поэтому в понедельник рубль может вернуться на уровень ниже 60 за доллар.

 🛢 Утром котировки Brent выросли до $102 за баррель. В понедельник цены на нефть, по прогнозам аналитиков, устремятся к $104 за баррель, однако снижение интереса к рисковым активам послужит сдерживающим фактором.

 💼 На этой неделе торговая активность на рынке ОФЗ будет постепенно расти, учитывая окончание периода отпусков. Доходности выпусков с фиксированным купоном, скорее всего, будут снижаться.

По материалам СберИнвестиций

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