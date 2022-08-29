Флористы ожидают незначительного подорожания цветов к 1 сентября

Передает ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов.

При этом за последние три года спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на 7-10%, а в целом рост цен на цветы в этом году составил 20%, отметил член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.

Цены растут из-за сложностей с логистикой и роста стоимости за доставку, добавил он.

Какие цветы покупают к 1 сентября:

букеты ярких оттенков;

сезонные цветы: гладиолусы, хризантемы, георгины;

монобукеты из нескольких роз, гербер или подсолнухов.

Также эксперты поспешили успокоить покупателей, сообщив, что дефицита на рынке цветочной продукции в стране из-за санкций не ожидается. Весь спрос планируется закрыть розами, герберами, хризантемами, лилиями и горшечными цветами из российских теплиц.

Ранее экологи выступили с предложением упаковывать цветы в бумагу. Цветоводы против этой инициативы.