АУСН

Налоговики не вправе навязывать банкам программы для работы с АУСН

Бизнес на АУСН взаимодействует с налоговиками через уполномоченные банки. При этом банки участвуют в этих мероприятиях добровольно. ФНС не должна выставлять им свои условия по автоматизации процесса.

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Перечень банков, которые готовы работать с бизнесом на АУСН есть на сайте ФНС.

Сейчас там 7 банков:

  • Модульбанк;
  • Сбербанк;
  • Альфа-банк;
  • Филиал «Точка» Банка «Открытие»;
  • Промсвязьбанк;
  • Тинькофф банк;
  • ВТБ.

Взаимоотношения банков с компаниями, у которых они покупают программных продуктов, выбор функционала программ не относятся к компетенции ФНС.

Налоговики не должны это регламентировать, сообщает ФНС в письме от 04.08.2022 № АБ-3-20/8250@.

Кстати, ФНС выпустила методичку, где подробно расписала для банков, как им отделять облагаемые доходы бизнеса на АУСН от необлагаемых как учитывать расходы налоги зарплаты и т.д.

 

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Мероприятия

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АУСН

Налоговики не вправе навязывать банкам программы для работы с АУСН

Бизнес на АУСН взаимодействует с налоговиками через уполномоченные банки. При этом банки участвуют в этих мероприятиях добровольно. ФНС не должна выставлять им свои условия по автоматизации процесса.

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