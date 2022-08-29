Налоговики не вправе навязывать банкам программы для работы с АУСН

Перечень банков, которые готовы работать с бизнесом на АУСН есть на сайте ФНС.
Сейчас там 7 банков:
- Модульбанк;
- Сбербанк;
- Альфа-банк;
- Филиал «Точка» Банка «Открытие»;
- Промсвязьбанк;
- Тинькофф банк;
- ВТБ.
Взаимоотношения банков с компаниями, у которых они покупают программных продуктов, выбор функционала программ не относятся к компетенции ФНС.
Налоговики не должны это регламентировать, сообщает ФНС в письме от 04.08.2022 № АБ-3-20/8250@.
Кстати, ФНС выпустила методичку, где подробно расписала для банков, как им отделять облагаемые доходы бизнеса на АУСН от необлагаемых как учитывать расходы налоги зарплаты и т.д.