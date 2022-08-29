Dell закрыла все российские офисы

Об этом рассказал представитель компании Майк Симиенас в беседе с Reuters.

Он уточнил, что решение о закрытии офисов было принято еще в феврале. Также с этого момента компания не продает и не поддерживает свои продукты в Белоруссии, Донецкой и Луганской областях.

В России в офисах Dell работало несколько сотен российских специалистов. При увольнении компания пообещала выплатить им до девяти окладов или трудоустроить.

Ранее шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца текущего года закроет представительства в России.