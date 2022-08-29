Санкции 2022

Dell закрыла все российские офисы

Американская Dell Technologies полностью прекратила работу в России. Компания напомнила, что в ее офисах работает несколько сотен специалистов. Их без работы не оставят.

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Об этом рассказал представитель компании Майк Симиенас в беседе с Reuters.

Он уточнил, что решение о закрытии офисов было принято еще в феврале. Также с этого момента компания не продает и не поддерживает свои продукты в Белоруссии, Донецкой и Луганской областях.

В России в офисах Dell работало несколько сотен российских специалистов. При увольнении компания пообещала выплатить им до девяти окладов или трудоустроить.

Ранее шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца текущего года закроет представительства в России.

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