Компания Ericsson уходит из России. Все сотрудники будут сокращены

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на на заявление компании.
Корпорация будет сворачивать деятельность в России в ближайшие месяцы, по мере выполнения обязательств перед заказчиками. Сотрудников компании сократят с выплатой компенсации. Также им будет оказана социальная поддержка.
Компания приостановила все операции в России на неопределенный срок с 28 февраля. Из-за этого она понесла убытки в размере $113 млн.
Ericsson работал в России с крупными операторами связи. Так МТС инвестировала 10 млрд рублей в обновление сетей до 5G на оборудовании Ericsson.
Ранее мы сообщали, что бизнес не может нормально работать из-за ухода иностранных IT-компаний. Не видят проблемы продавцы, строители и логисты.