Компания Ericsson уходит из России. Все сотрудники будут сокращены

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на на заявление компании.

Корпорация будет сворачивать деятельность в России в ближайшие месяцы, по мере выполнения обязательств перед заказчиками. Сотрудников компании сократят с выплатой компенсации. Также им будет оказана социальная поддержка.

Компания приостановила все операции в России на неопределенный срок с 28 февраля. Из-за этого она понесла убытки в размере $113 млн.

Ericsson работал в России с крупными операторами связи. Так МТС инвестировала 10 млрд рублей в обновление сетей до 5G на оборудовании Ericsson.

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