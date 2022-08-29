Экономика России

39% россиян ничего не откладывают от зарплаты — тратят ее полностью

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос как россияне распоряжаются «свободными деньгами».

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В интернет-опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян. Однако за 10 лет их доля сократилась на 14%.

Остальные делают сбережения. При этом:

  • 44% откладывают остаток денег после всех необходимых трат;
  • 14% сперва откладывают деньги, а потом тратят оставшееся на текущие нужды;
  • 3% затруднились объяснить методику своих сбережений.

Организаторы опроса объясняют сокращение доли тех, кто ничего не копит с зарплаты, ростом доходов населения.

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