39% россиян ничего не откладывают от зарплаты — тратят ее полностью

В интернет-опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян. Однако за 10 лет их доля сократилась на 14%.
Остальные делают сбережения. При этом:
- 44% откладывают остаток денег после всех необходимых трат;
- 14% сперва откладывают деньги, а потом тратят оставшееся на текущие нужды;
- 3% затруднились объяснить методику своих сбережений.
Организаторы опроса объясняют сокращение доли тех, кто ничего не копит с зарплаты, ростом доходов населения.