Кредитные карты

В июле банки повысили лимит по кредиткам, несмотря на рост просроченных долгов

В июле лимиты по кредитным картам выросли на 1,7% и достигли в среднем 70 тыс. руб. В июне средний лимит составлял 68,8 тыс. руб.

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Статистику по кредитным картам приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основе данных 4000 российских банков.

При этом по данным бюро кредитных историй «Эквифакс» проблемная задолженность по кредитным картам растет семь месяцев подряд и в июле достигла рекордных 185,3 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

«Рынок продолжает восстановительную динамику. Рост кредитных лимитов является одним из инструментов наращивания кредитного портфеля», прокомментировал старший аналитик Frank RG Владимир Курченко.

Помимо кредиток, клиенты также активно оформляют банковские карты с овердрафтом.

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