Россияне активно открывают карты с овердрафтом

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на «Скоринг бюро».

Выдача выросла в июле по сравнению с августом: в штуках на 25%;

по сумме на 14%, до 1,43 млрд рублей.

Снизился средний чек на 9,8%, до 47,7 тысяч рублей. В последний раз такой показатель наблюдался в июле 2021 года.

Задолженность по таким картам выросла на 1,4%, до 14,8 млрд рублей, а число карт с на руках должников выросла на 2,7%, до 607,4 тысяч.

Популярность карт с овердрафтом связана перераспределением зарплатных проектов между банками. Когда это процесс закончится, популярность таких карт также будет постепенно снижаться, считают эксперты.

Из-за санкций у россиян вырос спрос на счета и карты в заграничных банках. Но банки этих стран стали усложнять открытие счетов для нерезидентов.