Чеки

Когда возвращаете на счет деньги, снятые по ошибке с корпоративной карты, чек выбивать не нужно

Директор перепутал свою карту с корпоративной. Снял с корпоративной карты наличные деньги. Когда опомнился, вернул их самоинкассацией на расчетный счет.

Версия для печати

Бухгалтер в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» задала вопрос, нужно ли в такой ситуации выбивать кассовый чек. Ведь на расчетный счет поступили наличные деньги от физлица.

Коллеги подсказали, что чек не нужен, так как продажи нет. «Вы на сдачу наличной выручки разве чек пробиваете? Нет. Значит и здесь нет».

Кроме того, возник вопрос, как провести эту операцию «туда-сюда»... Через 71? Или 76?

Тут мнения разделились:

  • «через 71 — самый простой вариант»;
  • «я бы через 57 — переводы в пути».

А как бы поступили вы? Пишите в комментариях.

Бухгалтеры, бросайте найм: громко уходите из офиса в аутсорс. Забирайте коллекцию из 20 материалов по бухаутсорсингу. Составлено владельцами крупнейших аутсорсинговых фирм.

В подборке: инструкции, где найти клиентов, как составить объявление, что прописать в ГПХ-договоре, прайс-листе и заодно не выгореть от кучи заказов.

Получите:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Только сейчас на подборку акция — 10 400 ₽. Спешите, предложение временное. Узнайте полную программу коллекции здесь или оставьте заявку ниже — мы свяжемся с вами и расскажем подробнее.

Выход на пенсию

Чтобы уйти на пенсию в 45 лет, женщине нужно 7,5 лет провести под землей, объяснил ПФР

ПФР уточнил, по каким правилам будут назначать женщинам досрочную страховую пенсию по старости. В 45-50 лет выйдут на пенсию работницы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

Формулировки: Целевые дела,Текущие и Хвосты

Для построения эффективной Модели системы управления незавершенными делами требуется понимание и разграничение всей массы дел на основные группы: Целевые, Текущие дела и Хвосты.Хвосты нужно четко выделить из общей массы остальных дел.

Формулировки: Целевые дела,Текущие и Хвосты

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Интернет и IT

Программно-аппаратные комплексы попадут в реестр ПО и получат налоговые льготы

Чтобы получить налоговые льготы по российскому программному обеспечению, нужно чтобы его включили в реестр. Теперь в этот реестр смогут попасть и программно-аппаратные комплексы.

АУСН

Перечисления подотчетникам в компаниях на АУСН банк не включит в расход. Но это можно исправить

В общем случае выдача денег под отчет сама по себе не образует элемент расхода. Но если они потрачены на нужды фирмы, будет расход. Как банкам все это учесть при обслуживании бизнеса на АУСН, рассказала ФНС.

Читать еще