Когда возвращаете на счет деньги, снятые по ошибке с корпоративной карты, чек выбивать не нужно

Бухгалтер в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» задала вопрос, нужно ли в такой ситуации выбивать кассовый чек. Ведь на расчетный счет поступили наличные деньги от физлица.

Коллеги подсказали, что чек не нужен, так как продажи нет. «Вы на сдачу наличной выручки разве чек пробиваете? Нет. Значит и здесь нет».

Кроме того, возник вопрос, как провести эту операцию «туда-сюда»... Через 71? Или 76?

Тут мнения разделились:

«через 71 — самый простой вариант»;

«я бы через 57 — переводы в пути».

А как бы поступили вы? Пишите в комментариях.