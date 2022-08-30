Субсидия за недополученную выручку идет в доходы и облагается налогом на прибыль

Разъяснения дает Минфин в письме от 24.06.2022 № 03-03-06/1/60329.

Президиум ВАС ранее заявлял, что подобная субсидия — это часть выручки за оказанные услуги, если она получена от публично-правового образования в связи с;

реализацией услуг по регулируемым тарифам;

возмещением неполученной платы за услуги, оказанные льготным категориям граждан бесплатно или по льготным ценам.

Такая субсидия (когда компенсируется разница между базовой ценой и фактической ценой реализации) включается в состав выручки на дату реализации коммунальных услуг.