Плату от сотрудника за новую трудовую книжку работодатели включают в доход

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.08.2022 № 03-03-06/3/79208.

Доходы, которые не учитываются для базы по налогу на прибыль перечислены в статье 251 НК.

Платы за бланки трудовых книжек там нет. Значит она облагается налогом.

Но при покупке этих бланков компания включила их в расход.

Таким образом, по сути, налога не будет, если цена покупки и плата с сотрудника равны.

Отметим, что сейчас новые трудовые книжки нужны только для оформления дубликатов, то есть, не так часто. А вот вкладыши востребованы.

Ранее Минфин разъяснял, что выдача работнику вкладыша в трудовую книжку облагается НДС.