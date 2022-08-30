⚡ В новогодние праздники-2023 будем отдыхать 9 дней

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Будет перенос:
- с 1 января, воскресенье — на 24 февраля, пятницу;
- с 8 января, воскресенье — на 8 мая, понедельник.
В итоге в 2023 году будем отдыхать так:
- с 31 декабря 2022 по 8 января 2023;
- с 23 февраля по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
Производственный календарь на 2023 год при 5-дневной рабочей неделе — смотрите здесь.
Производственный календарь на 2023 год при 6-дневной рабочей неделе — смотрите здесь.