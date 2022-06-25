Производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с 1 января на 24 февраля; с 8 января на 8 мая.
|1
|Нерабочие дни
|2
|Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
Январь
Февраль
Март
I кв
Апрель
Май
Июнь
II кв
I полугодие
Количество дней
|Календарные дни
31
28
31
90
30
31
30
91
181
|Рабочие дни
17
18
22
57
20
20
21
|61
118
|Выходные и праздничные дни
14
|10
9
33
10
11
9
30
63
Рабочее время (в часах)
|При 40-часовой рабочей неделе
136
143
175
454
160
160
168
488
942
|При 36-часовой рабочей неделе
122,4
128,6
157,4
408,4
144
144
151,2
439,2
847,6
|При 24-часовой рабочей неделе
81,6
85,4
104,6
271,6
|96
|96
100,8
292,8
564,4
Июль
Август
Сентябрь
III кв
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV кв
II полугодие
2023 год
Количество дней
|Календарные дни
31
31
30
92
31
30
31
92
184
365
|Рабочие дни
21
23
21
65
22
21
21
64
129
247
|Выходные и праздничные дни
|10
|8
9
27
9
9
10
28
55
|118
Рабочее время (в часах)
|При 40-часовой рабочей неделе
|168
|184
168
528
176
167
168
511
1 031
1 973
|При 36-часовой рабочей неделе
151,2
165,6
151,2
468
158,4
150,2
151,2
459,8
927,8
1 175,4
|При 24-часовой рабочей неделе
100,8
110,4
100,8
312
105,6
|99,8
100,8
306,2
618,2
1 182,6
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2021 год, 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год.