Кадровый учет

Производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе

Производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе. Сохраните себе.

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Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с 1 января на 24 февраля; с 8 января на 8 мая.

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Январь

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

  

 

5

12

19

26

  

 

6

13

20

27

  

 

7

14

21

28

  

1

8

15

22

29

  

Февраль

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

  

2

9

16

23

  

3

10

17

24

  

4

11

18

25

  

5

12

19

26

  

Март

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

  

5

12

19

26

  

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Апрель

 

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

Май

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

  

5

12

19

26

  

6

13

20

27

  

7

14

21

28

  

Июнь

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

  

4

11

18

25

  

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Июль

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

  

 

5

12

19

26

  

 

6

13

20

27

  

 

7

14

21

28

  

1

8

15

22

29

  

2

9

16

23

30

  

Август

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

  

5

12

19

26

  

6

13

20

27

  

Сентябрь

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

  

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Октябрь

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

  

 

5

12

19

26

  

 

6

13

20

27

  

 

7

14

21

28

  

1

8

15

22

29

  

Ноябрь

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

  

4

11

18

25

  

5

12

19

26

  

Декабрь

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

 

1 Нерабочие дни
2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
 

 

Январь

Февраль

Март

I кв

Апрель

Май

Июнь

II кв

I полугодие

Количество дней

Календарные дни

31

28

31

90

30

31

30

91

181

Рабочие дни

17

18

22

57

20

20

21

61

118

Выходные и праздничные дни

14

 10

9

33

10

11

9

30

63

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

136

143

175

454

160

160

168

488

942

При 36-часовой рабочей неделе

122,4

128,6

157,4

408,4

144

144

151,2

439,2

847,6

При 24-часовой рабочей неделе

81,6

85,4

104,6

271,6

 96 96

100,8

292,8

564,4

 

 

Июль

Август

Сентябрь

III кв

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV кв

 II полугодие

2023 год

Количество дней

Календарные дни

31

31

30

92

31

30

31

92

184

365

Рабочие дни

21

23

21

65

22

21

21

64

129

247

Выходные и праздничные дни

 10 8

9

27

9

9

10

28

55

118

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

 168 184

168

528

176

167

168

511

1 031

1 973

При 36-часовой рабочей неделе

151,2

165,6

151,2

468

158,4

150,2

151,2

459,8

927,8

1 175,4

При 24-часовой рабочей неделе

100,8

110,4

100,8

312

105,6

 99,8

100,8

306,2

618,2

1 182,6

Пояснения к производственному календарю на 2023 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
  • 7 января - Рождество Христово
  • 23 февраля - День защитника Отечества
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда
  • 9 мая - День Победы
  • 12 июня - День России
  • 4 ноября - День народного единства
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2023 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

  • при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
  • при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
  • при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2021 год, 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год,  2010 год, 2009  год.

 

 

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