Производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с 1 января на 24 февраля; с 8 января на 8 мая.

пн вт ср чт пт сб вс Январь 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 Февраль 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 Март 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 пн вт ср чт пт сб вс Апрель 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Май 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Июнь 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 пн вт ср чт пт сб вс Июль 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Август 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Сентябрь 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 пн вт ср чт пт сб вс Октябрь 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 Ноябрь 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 Декабрь 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

1 Нерабочие дни 2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

Январь Февраль Март I кв Апрель Май Июнь II кв I полугодие Количество дней Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 Рабочие дни 17 18 22 57 20 20 21 61 118 Выходные и праздничные дни 14 10 9 33 10 11 9 30 63 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 136 143 175 454 160 160 168 488 942 При 36-часовой рабочей неделе 122,4 128,6 157,4 408,4 144 144 151,2 439,2 847,6 При 24-часовой рабочей неделе 81,6 85,4 104,6 271,6 96 96 100,8 292,8 564,4

Июль Август Сентябрь III кв Октябрь Ноябрь Декабрь IV кв II полугодие 2023 год Количество дней Календарные дни 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365 Рабочие дни 21 23 21 65 22 21 21 64 129 247 Выходные и праздничные дни 10 8 9 27 9 9 10 28 55 118 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 168 184 168 528 176 167 168 511 1 031 1 973 При 36-часовой рабочей неделе 151,2 165,6 151,2 468 158,4 150,2 151,2 459,8 927,8 1 175,4 При 24-часовой рабочей неделе 100,8 110,4 100,8 312 105,6 99,8 100,8 306,2 618,2 1 182,6

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2023 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа

при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.