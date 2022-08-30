Маркировка товаров

Маркировка детской воды в России станет обязательной с 2023 года

С 1 марта 2023 года в России планируют начать маркировать детскую питьевую воду по системе «Честный знак».

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Об этом рассказала директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева. 

Она уточнила, что мера принята из-за недобросовестности некоторых производителей.

Так, в магазинах сегодня можно встретить канистры с детской водой объемом пять литров. Однако, как пояснила эксперт, после исследований в лабораториях стало понятно, что никакой детской воды там не содержится, поскольку жидкость не соответствует повышенным требованиям.

По системе «Честный знак» в России с 1 декабря 2021 года маркируют минеральную воду, а с 1 марта 2022 года — обычную питьевую воду. В Минпромторге заверили, что из-за маркировки этого товара цены на продукцию не вырастут.

Также в России скоро начнется эксперимент по маркировке икры.  БАДы нужно будет маркироватьс 1 апреля 2023 года.

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