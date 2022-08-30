Трудовое право

За совмещение сотруднику можно доплачивать больше, чем оклад по вакантной должности

По штатному расписанию оклад по вакантной должности – 20 тыс. рублей. Но сотруднику, который делает эту работу в рамках совмещения, платят за нее 25 тыс. Это нормально, сказал Роструд.

Версия для печати

Размер доплаты за выполнение дополнительной работы в виде совмещения профессий определяется по соглашению между работником и работодателем. Можно установить любой размер доплаты.

Если сотрудник согласен делать эту работу только за 25 тыс. рублей, то работодатель может (если он не против) платить именно такую сумму.

Нормы по совмещению прописаны в статьях 60.2 и 151 ТК, пояснил Роструд.

Не путайте совмещение и совместительство. На внутреннее совместительство нужен отдельный трудовой договор.

А какая политика доплат за совмещение в вашей компании? Доплачивают ли вам за выполнение работы коллеги, который находится в отпуске?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

Бухгалтеры, по ОСНО много изменений! Учитесь работать по-новому и станьте суперпрофи. Забирайте подборку из 25 материалов по ОСНО.

Это обучение по всем вопросам: от налогов и учета, до кадров и проверок. В авторах только эксперты-практики, лучшие из команды «Клерка». Узнайте больше — нажмите сюда

5 онлайн курсов и 20 вебинаров помогут проработать все ошибки бухгалтеров на общей системе. Сейчас действует акция — коллекция стоит 14.900 рублей.

Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы. Торопитесь, акция ограничена.

Проверка контрагентов

Как проверять контрагентов, чтобы потом вас не обвинили в схематозе

Когда фирма сотрудничает с технической компанией, то разрывы НДС неизбежны. За ними следит новая машина налоговиков АСК НДС-2. Объясняем, как обезопасить себя и не нарваться на доначисления налогов.

Как проверять контрагентов, чтобы потом вас не обвинили в схематозе
УСН

Если ИП на УСН получил в дар личное имущество от близкого родственника, не будет ни налога по УСН, ни НДФЛ

Доход физлица от подаренного имущества облагается НДФЛ. Исключение – подарки от родных. Если этот подарок от родного человека – не для бизнеса, то налога по УСН не будет.

Повышение квалификации

Маркетплейсы

Как продавать на маркетплейсе товары параллельного импорта

Чтобы легально торговать продукцией параллельного импорта нужно выполнять особые условия. Разберемся, что нужно знать продавцу, чтобы его не заблокировали на маркетплейсе, и какие документы защитят от обвинения в контрафакте.

Как продавать на маркетплейсе товары параллельного импорта

Мероприятия

Разместить
Налог на прибыль

Субсидия за недополученную выручку идет в доходы и облагается налогом на прибыль

Субсидия, полученная в связи с реализацией коммунальных услуг по регулируемому тарифу, по сути является компенсацией недополученной выручки. Поэтому ее надо включить в расход, причем датой оказания коммунальных услуг, а не датой получения.

Обучение для бухгалтеров

✨Мы к вам с грандиозной новостью! Подобрать себе нужное обучение стало проще с «Клерк.Коллекциями»

«Клерк.Коллекции» — это тематические подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций для бухгалтеров. На одной странице вы найдете все материалы для обучения. Выбирайте тот, который подходит вам.

Как инвестировать в «недвижимость всегда растет» без недвижимости и стоит ли?

Обратил внимание, что Альфа-Капитал собирает новый ЗПИФ на недвижимость — «Коммерческие метры» и решил посмотреть, как у российских брокеров обстоят дела с ЗПИФами на недвижимость на паре примеров.

Как инвестировать в «недвижимость всегда растет» без недвижимости и стоит ли?
Выход на пенсию

Чтобы уйти на пенсию в 45 лет, женщине нужно 7,5 лет провести под землей, объяснил ПФР

ПФР уточнил, по каким правилам будут назначать женщинам досрочную страховую пенсию по старости. В 45-50 лет выйдут на пенсию работницы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

Читать еще