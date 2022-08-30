За совмещение сотруднику можно доплачивать больше, чем оклад по вакантной должности

Размер доплаты за выполнение дополнительной работы в виде совмещения профессий определяется по соглашению между работником и работодателем. Можно установить любой размер доплаты.

Если сотрудник согласен делать эту работу только за 25 тыс. рублей, то работодатель может (если он не против) платить именно такую сумму.

Нормы по совмещению прописаны в статьях 60.2 и 151 ТК, пояснил Роструд.

Не путайте совмещение и совместительство. На внутреннее совместительство нужен отдельный трудовой договор.

А какая политика доплат за совмещение в вашей компании? Доплачивают ли вам за выполнение работы коллеги, который находится в отпуске?

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