Трудовое право

На внутреннее совместительство нужен отдельный трудовой договор

Нельзя оформлять внутреннее совместительство допником к трудовому договору по основной работе. Должен быть новый трудовой договор.

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Таким образом, один сотрудник будет работать в одной компании по двум трудовым договорам.

При этом по каждому договору будет идти свой стаж для отпуска и рабочий год будет разный.

Периоды отпусков на работе по совместительству необходимо учитывать отдельно от отпусков по основному месту работы.

Об этом напоминает Роструд.

Если сотрудник решит окончательно уволиться (расторгнуть оба своих трудовых договора), то компенсацию за неиспользованный отпуск ему надо будет считать отдельно по каждому договору.

Дело в том, что рабочий год (период, за который дается отпуск) у него по каждому договору будет свой.

Пример

Сотрудник принят на основную работу 01.02.2022.

17.03.2022 он стал еще и внутренним совместителем.

09.06.2022 он уволился с обоих мест работы.

По основному месту ему положена компенсация (КНО) за период с 01.02.2022 по 09.06.2022. Это 4 месяца 9 дней. Итого КНО будет за 9,33 дня (28/12×4).

По совместительству ему положена компенсация (КНО) за период с 17.03.2022 по 09.06.2022. Это 2 месяца 24 дня. Итого КНО будет за 7 дней (28/12×3).

 

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