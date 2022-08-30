С 7 августа по-новому учитывают НДС по аренде

То есть, не имеет значения, идет НДС на вычет или нет. В любом случае его не учитывают в составе аренды.

Эксперт Вера Сокуренко (к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России) пояснила нашим читателям, в чем суть этой поправки.

Если у организации нет права на вычет по НДС, то налог, предъявленный арендодателем, не идет в сумму обязательств по аренде и соответственно, в стоимость права пользования активом ППА).

Этот входящий НДС по ст. 170 НК при наличии счетов-фактур относится на затраты (20, 25, 26, 44 счет).

Но на этапе формирования ППА он заранее, на весь предстоящий срок аренды, не рассчитывается и в стоимость ППА не включается.

Тут иной порядок, чем формирование стоимости ОС, в которую НДС, не подлежащий вычету, включается.

Поправками в ФСБУ 25 добавили то, что всегда было сказано в МСФО.

Обзор этой и других поправок в ФСБУ 25/2018 Минфин собрал в информационном сообщении от 15.08.2022 № ИС-учет-41.

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