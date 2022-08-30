Разработка техтребований к ПО без разработки самого ПО может идти в льготные доходы IT-компании, а может не идти. Минфин не знает

Перечень таких доходов исчерпывающий. Он приведен в пункте 5 статьи 427 НК (для льготы по взносам).
В Минфин поступил запрос: относится ли к льготным доходам разработка концепции и технических требований создания программного обеспечения ЕИС без разработки непосредственно ПО.
Минфин в письме от 09.08.2022 № 03-15-06/77210 не смог ответить на этот вопрос и отправил вопрошателей за разъяснениями в Минцифры.
Кстати, с 2022 года список льготных доходов IT-компаний расширился. В частности, туда внесли такие доходы:
В список внесли такие доходы:
- услуги по доработке, внедрению и поддержке российского ПО;
- продажи онлайн рекламы на своих платформах;
- размещения объявлений на сайтах типа Авито, Авто.ру и т.д.;
- предоставления доступа к контенту, в том числе по подписке;
- оказания образовательных услуг с использованием онлайн платформ.