Разработка техтребований к ПО без разработки самого ПО может идти в льготные доходы IT-компании, а может не идти. Минфин не знает

Перечень таких доходов исчерпывающий. Он приведен в пункте 5 статьи 427 НК (для льготы по взносам).

В Минфин поступил запрос: относится ли к льготным доходам разработка концепции и технических требований создания программного обеспечения ЕИС без разработки непосредственно ПО.

Минфин в письме от 09.08.2022 № 03-15-06/77210 не смог ответить на этот вопрос и отправил вопрошателей за разъяснениями в Минцифры.

Кстати, с 2022 года список льготных доходов IT-компаний расширился. В частности, туда внесли такие доходы:

В список внесли такие доходы: