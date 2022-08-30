ITI Capital запретила с 30 августа неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги

Об этом говорится в сообщении компании. В заявлении подтверждается, что решение принято в связи с рекомендациями Центробанка.

Ограничение ввели только на покупку акций на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже. Хранить бумаги по-прежнему можно, запрета на это нет, добавляется в сообщении.

Центробанк 20 июля этого года вынес предписание для брокеров не продавать иностранные бумаг неквалифицированным инвесторам из-за рисков на фоне антироссийских санкций.

В Центробанке намерены придерживаться этим рекомендациям и проверять, кто следует им, а кто нет.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против таких планов ЦБ и предупредила, что финансовая система только проиграет из-за такого решения.