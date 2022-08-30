ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры торопятся зачесть переплату по налогам в счет ЕНП. Но эта участь и так не минует никого

С 2023 года вводят единый налоговый платеж. Первое, что сделают налоговики – свалят в один котел сальдо по всем налогам бизнеса. Все нынешние переплаты окажутся на ЕНС. Как говорится, все там будем.

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Некоторые бухгалтеры торопят события и уже сейчас хотели бы поместить свою переплату на ЕНП.

Обсуждение идет на нашем форуме.

Однако пока эта функция недоступна тем, кто не перешел на ЕНП добровольно с 01.07.2022. А у тех, кто уже перешел, все налоги уже так и так просуммированы и собраны в одну кучу.

Причем добровольный переход уже закончился. Ранее налоговики сообщали, что на ЕНП перешел 761 налогоплательщик.

Что касается всеобщего перехода на ЕНС, то налоговики сформируют сальдо 1 января 2023 года на основании сведений по состоянию на 31 декабря 2022 года о суммах:

  • неисполненных обязанностей по уплате налогов, авансовых платежей, взносов.
  • излишне уплаченных и излишне взысканных налогов, авансовых платежей, взносов.

Если директор не горит желанием возвращать сейчас из ИФНС переплату по налогам, то можно спокойно ждать 2023 года, когда она перейдет на ЕНС и потом пойдет в счет уплаты каких-нибудь налогов.

Можно будет запросить сальдо по ЕНС. Скоро утвердят новый бланк для этого.

Но вернуть переплату (если она у вас есть) можно и сейчас. ФНС в письме от 18.08.2022 № БВ-3-8/8836@ пояснила, что подать заявление на возврат можно в течение 3 лет с даты уплаты лишнего налога.

Кстати, в 2023 году налоговики будут сообщать в казначейство, на какой КБК они отнесли единый налоговый платеж бизнеса. Готов проект правил такого обмена.

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