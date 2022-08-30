Власть хочет так «донастроить» финансовую систему, чтобы все отрасли прочно стояли на ногах

Его цитирует ТАСС.
По его словам, прежде всего финансовая система нуждается в достаточной ликвидности, устойчивости всех предприятий и отраслей и, как результат, сохранении рабочих мест.
Для этого есть нужно «добиваться финансовой самостоятельности и независимости России», добавляет глава кабмина.
Что удалось на этом пути вместе с ЦБ:
- стабилизировали рынки и банковскую систему;
- снизили инфляционные риски;
- увеличили потребительский спрос.
И главное… Необходимо принять «среднесрочные меры, которые поднимут темпы роста экономики», добавил Мишустин.
А пока, 70% россиян жалуются на проблемы с деньгами. Эксперты считают, что просто надо больше зарабатывать.