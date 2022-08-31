Из-за новых правил обучения по ОТ с 1 сентября не надо проводить внеочередное обучение

Когда вступают в силу новые НПА по охране труда с обязательными требованиями, работодатель обязан провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников.

Но постановлением № 2464 утверждены не новые требования охраны труда, а новые правила обучения и проверки знания по ОТ.

Поэтому именно в связи с вступлением в силу этого документа проводить обучение и внеочередную проверку знаний требований ОТ нет необходимости, сообщает Роструд.

Если специалист ОТ уже прошел обучение по старой нормативке (постановление Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 N 1/29), заново проходить эту процедуру не надо.

Обучение проводится как минимум раз в 3 года.

Вместе с тем Минтруд в письме от 27.07.2022 № 15-2/ООГ-1744 сообщает, что в связи с вступлением в силу с 1 сентября новых НПА по охране труда работодатель самостоятельно решает, надо ли проводить внеочередную проверку по той нормативке, которая регулируют трудовую деятельность работников.

Как теперь будет проходить обучение охране труда по новым правилам, читайте тут.