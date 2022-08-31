Если дистанционщик работает из Казахстана и стал нерезидентом, НДФЛ в России платить не надо

Если они не являются налоговыми резидентами РФ (живут тут менее 183 дней), то НДФЛ не будет.

Между правительствами РФ и Казахстана подписана Конвенция об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.

Там есть такой критерия как резидент договаривающегося государства.

Критерии определения резидентства устанавливается законодательством каждого государства (РФ и Казахстана).

В конвенции есть понятие «центр жизненных интересов». На него надо ориентироваться, только если по законам обеих стран человек является резидентом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.08.2022 № 03-04-05/74969.