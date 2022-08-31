Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто

Минфин в письме от 03.08.2022 № 03-03-07/74968 сообщил, что в проекте основных направлений налоговой политики на 2023 — 2025 годы заложена оценка необходимости пересмотра этих норм.

То есть власти еще не определились, надо ли повышать нормы. Пока в планах — только подумать об этом.

Между тем недавно Минфин заявлял, что пересматривать нормы не собираются (письмо от 20.06.2022 № 03-03-07/58082).

Компенсация прописана в постановлении правительства от 08.02.2002 № 92. Ее размер сейчас:

легковые авто с объемом двигателя до 2000 куб. см — 1 200 руб. в месяц;

легковые авто с объемом двигателя свыше 2000 куб. см — 1 500 руб. в месяц;

мотоциклы — 600 руб. в месяц.

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