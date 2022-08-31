Людям в трудной ситуации могут списать долги за коммуналку

Уважительные причины будут, в том числе, такие:

стационарное лечение;

смерть близких родственников;

невыплата зарплаты.

Кроме того, при наличии уважительной причины для несвоевременной оплаты ЖКУ люди продолжат получать субсидии (сейчас должников лишают льгот).

Эксперты отмечают, что широкому кругу неплательщиков не стоит рассчитывать на расширение оснований для списания долгов. Это будет нечестным по отношению к добросовестным плательщикам.

Списывать будут только реально нуждающимся, пишут «Известия».

Кстати, россияне рекордно задолжали за ЖКУ. По итогам 1 квартала 2022 года общий долг жильцов за коммуналку равен 804,5 миллиардов рублей.

Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) полагают, что надо разработать и порядок списания долгов УК и ТСЖ перед поставщиками ресурсов, раз долги жильцов будут списаны.