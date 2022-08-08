Россияне рекордно задолжали за ЖКУ. Людям приходится выбирать между продуктами и коммуналкой

Об этом сообщает Росстат в своем отчете.

Рост долгов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил рекордные 7,6% или 56,6 миллиардов рублей и распределился так:

ресурсоснабжающим организациями (РСО) россияне задолжали больше на 11%;

управляющим компаниями (УК) - на 3%.

Долги растут вслед за ценами, при этом дорожают и услуги ЖКУ, но зарплаты не индексируются, зачастую у людей после покупки всего необходимого не остается денег на оплату за свет, воду и жилье, считают статистики.

В прошлом году ситуация выглядела более оптимистично, наблюдалось даже снижение задолженности жильцов перед УК на 6% по сравнению с 2020 годом. В текущем году рост долгов снова набрал обороты.

Росту долгов также способствует и введенный в апреле полугодовой мораторий на банкротство, который ограничивает процедуру списания долгов, уверены эксперты.

Число россиян, которые начали процедуру упрощенного банкротства, достигло в России рекордных показателей. Одобренные заявки по данным Федресурса выросли на 28,8%.