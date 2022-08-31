Россияне потеряли финансовые «подушки безопасности» и перестали копить деньги

Об этом пишет Forbes.
Сообщается, что:
- все накопления потерял каждый пятый россиянин;
- 8% лишились финансовой подушки безопасности;
- 52% россиян потеряли незначительную часть накоплений.
Россияне рассказали, что их ежедневные расходы выросли на 20-30%, а 39% респондентов сообщили о невозможности откладывать деньги из-за того, что денег хватает только на самое необходимое. Каждый пятый и не думает копить деньги, так как средств не хвататет даже на самое необходимое.
Ранее сообщалось, что более трети россиян передумали покупать квартиры с отделкой после февраля 2022 года.