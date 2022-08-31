Банки рекордно нарастили выдачу ипотек

Об этом сообщает ЦБ в своих статистических данных.

В то же время средневзвешенная ставка по ипотеке в июле составила 6,67%. Для сравнения в июне она равнялась 6,36%. Вырос и средний срок кредитов - до 23 лет. В июне этот показатель был равен 22,5 годам.

Всего за период с января по июль 2022 года выдали 636,4 тыс. ипотек на общую сумму сумму 2,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось о росте спроса на новостройки в Москве. Это произошло после летнего затишья. Число таких сделок по купле-продаже недвижимости по сравнению с июнем выросло на 30,9%.

450 тыс. руб. на ипотеку получат семьи, где третий или последующие дети родятся в 2023 году.