Ипотека

Банки рекордно нарастили выдачу ипотек

В июле российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму 341 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в предыдущем месяце, когда банки выдали ипотечные кредиты почти 92 тысячам заемщиков.

Версия для печати

Об этом сообщает ЦБ в своих статистических данных.

В то же время средневзвешенная ставка по ипотеке в июле составила 6,67%. Для сравнения в июне она равнялась 6,36%. Вырос и средний срок кредитов - до 23 лет. В июне этот показатель был равен 22,5 годам.

Всего за период с января по июль 2022 года выдали 636,4 тыс. ипотек на общую сумму сумму 2,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось о росте спроса на новостройки в Москве. Это произошло после летнего затишья. Число таких сделок по купле-продаже недвижимости по сравнению с июнем выросло на 30,9%.

450 тыс. руб. на ипотеку получат семьи, где третий или последующие дети родятся в 2023 году.

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

РСВ

Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

При реорганизации в форме преобразования ЗАО в ООО образуется новое юрлицо. База по взносам «по наследству» не передается. А значит, в ООО при начислении взносов надо забыть о прошлых зарплатах сотрудников. Отсчет предельной базу снова пойдет с нуля.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» за последнюю неделю.

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

Мероприятия

Разместить
IT-компании

Минцифры упростит правила для получения льготных кредитов IT-компаниями

Технологические компании смогут пополнять расчетные счета не в том банке, где оформлен кредит. Разрешение вводят для расчетов с зарубежными поставщиками и выплаты заработной платы работникам.

Читать еще