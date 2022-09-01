⚡ Уведомление об обработке персданных не обязательно было сдавать до 1 сентября

Такое сообщение опубликовано на сайте Роскомнадзора.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон «О персональных данных». Теперь операторы должны уведомлять РКН о начале или осуществлении любой обработки персональных данных.

Формы уведомлений будут утверждены приказом РКН. Пока его нет, можно использовать старые.

Сформировать и отправить их можно на портале РКН:

в бумажном виде;

в электронном виде с усиленной КЭП;

в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА.

Таким образом, спешка был не нужна. Как разъяснил сегодня РКН (лучше поздно, чем никогда), можно отправить уведомление и после 1 сентября.