Согласие на обработку личных данных можно будет дать, а потом передумать и отозвать

Минцифры хочет создать реестр согласий на обработку персональных данных.

В личном кабинете на Госуслугах можно будет посмотреть все отданные согласия на обработку своих персональных данных, кому и когда они были переданы, увидеть, какие именно данные хранятся.

Согласие можно будет отозвать, а также проверить удаление своих личных данных.

Новые согласия будут появляться автоматически.

С помощью этого сервиса люди всегда смогут узнать, кто вправе обрабатывать их данных, считает ведомство.

Согласие на обработку личных данных спросят один раз, но сразу на все цели. При этом штрафы за потерю персданных хотят смягчить