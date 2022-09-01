Подтверждать соответствие продукции в упрощенном порядке можно будет еще год

Речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации. Это занимало много времени.

В марте 2022 года временно до 1 сентября 2022 года было разрешено производителям и экспортерам таких товаров применять упрощенный порядок – достаточно было декларации о соответствии товаров заполнять исходя из собственных доказательств.

Такое решение в условиях санкций наполнило рынок промышленными и продовольственными товарами. Поэтому оно продолжит свое действие, указано в сообщении кабмина.

Постановление от 31.08.2022 № 1522 уже опубликовано.

Власть пообещала, что электроника получит невиданное ранее финансирование, а на товарах по параллельному импорту хотят ставить специальную метку.