Налоговики грозятся заблокировать счет предпринимателям без работников, которые не сдали РСВ

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Претензии есть к несдаче РСВ за полугодие, рассказывает наша читательница. Причем про несданный расчет за 1 квартал налоговики молчат, к этому у них претензий нет.

Наш подписчик рассказал, что ему прислали документ о блокировке счета за несдачу РСВ.

В обоих случаях ИП раньше имели наемных работников и сдавали в РСВ, но с 2022 года перестали быть работодателями.

В ходе обсуждения выяснилось, что требования по сдаче РСВ за полугодие приходили и другим ИП.

Наша читательница поделилась текстом ответа в ИФНС на такую претензию:

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 419 НК плательщиками страховых взносов признаются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам. Согласно п. 1 ст. 420 НК объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физлиц, в частности, в рамках трудовых отношений и договоров ГПХ, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

В течение 2022 года я веду деятельность без привлечения наемных сотрудников, трудовые и гражданско-правовые договоры с физическими лицами отсутствуют, следовательно, обязанность по представлению РСВ отсутствует.