📊Инвестдайджест. Рынок растет, рубль закрепился на отметке 60 за доллар

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги ростом на 1,9%, начав уверенно расти ближе к закрытию сессии за счёт резко подорожавших (на 10,6%) акций Лукойла. Помимо Лукойла, лучше рынка выглядели акции Московской биржи, которая возобновит вечернюю сессию в фондовой секции, а также утреннюю — в валютной и срочной.

🇷🇺 Накануне рубль держался вблизи 60,3 за доллар. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в пятницу российская валюта останется около 60 за доллар.

🛢 Котировки Brent частично отыграли понесенные накануне потери и находятся чуть выше $94 за баррель. В течение дня Брент может подорожать до $97 за баррель, а внимание инвесторов будет приковано к августовскому отчёту по рынку труда в США.

💼 В четверг доходности ОФЗ снизились на 2–7 б. п. после выхода данных о по-прежнему значительной недельной дефляции в России. Аналитики ожидают, что в пятницу рынок ОФЗ будет стабилен.

По материалам СберИнвестиций