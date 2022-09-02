Инвестиции

📊Инвестдайджест. Рынок растет, рубль закрепился на отметке 60 за доллар

Этот уровень по-прежнему является для российской валюты равновесным.

Версия для печати

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги ростом на 1,9%, начав уверенно расти ближе к закрытию сессии за счёт резко подорожавших (на 10,6%) акций Лукойла. Помимо Лукойла, лучше рынка выглядели акции Московской биржи, которая возобновит вечернюю сессию в фондовой секции, а также утреннюю — в валютной и срочной.

🇷🇺 Накануне рубль держался вблизи 60,3 за доллар. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в пятницу российская валюта останется около 60 за доллар.

🛢 Котировки Brent частично отыграли понесенные накануне потери и находятся чуть выше $94 за баррель. В течение дня Брент может подорожать до $97 за баррель, а внимание инвесторов будет приковано к августовскому отчёту по рынку труда в США.

💼 В четверг доходности ОФЗ снизились на 2–7 б. п. после выхода данных о по-прежнему значительной недельной дефляции в России. Аналитики ожидают, что в пятницу рынок ОФЗ будет стабилен.

По материалам СберИнвестиций

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

Список курсов смотрите здесь или заполните форму ниже и нажмите «отправить» — расскажем о коллекции больше.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физлиц давно и повсеместно не начисляют по инвентаризационной стоимости. Везде только по кадастровой

Налоговики начисляют физлицам налог на имущество и присылают налоговые уведомления. Начисление идет из расчета кадастровой стоимости.

Повышение квалификации

Когда ФНС не накажет компании за просрочку отчетности. Но это неточно

Налоговики в письме ФНС от 28.07.2022 № ЗГ-2-26/1031@ согласились с тем, что не всегда просрочка с налоговой отчетностью – вина компании. Есть и непреодолимые обстоятельства. И за это даже вроде бы и наказывать не нужно. Подробности – далее.

Мероприятия

Разместить
Менеджмент

Система внутреннего контроля в организации: недостатки и рекомендации 2022

Система внутреннего контроля компании (СВК) состоит из системы внутреннего финансового контроля, системы внутреннего контроля бухгалтерского учета и др. подсистем. СВК помогает предупреждать хищения и отслеживать товарно-денежные потоки. Но зачастую СВК воспринимается как излишняя бюрократия и функционирует неэффективно. Разберемся как ее усилить.

Система внутреннего контроля в организации: недостатки и рекомендации 2022
Обзоры для бухгалтера

Новые налоговые схемы и ненавистная «Аренда»: чему с таким рвением учатся подписчики «Клерк.Премиум»

Ловите свежий журнал «Клерк.Премиум». В № 10, 2022 про вебинары, на которые вам точно захочется, Калмыкию (почему?!) и тему, которая никак не отпустит бухгалтеров.

Новые налоговые схемы и ненавистная «Аренда»: чему с таким рвением учатся подписчики «Клерк.Премиум»
Обзор судебной практики

Обзор судебной налоговой практики за первое полугодие 2022

Судебная практика первого полугодия показывает, что большинство дел выигрывает налоговая инспекция. В топе – дела о дроблении и технических компаниях. Но есть ситуации, когда организации допускают непроизвольные ошибки или применяют не самые распространенные налоговые схемы. Об этом – далее.

Обзор судебной налоговой практики за первое полугодие 2022
Читать еще