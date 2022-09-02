Производитель бытовой техники Electrolux покидает Россию. Свою продукцию поставлять в страну он больше не будут

Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дочернюю компанию в России производитель бытовой техники продаст местному менеджменту. Убыток от ухода из страны менеджмент компании оценил в 350 млн крон (около $35 млн).
В сообщении также указывается, что Electrolux не будет в будущем поставлять свою технику в Россию, но уже проданную технику обслуживать продолжит.
Ранее Роструд опубликовал статистику, согласно которой свою деятельность в России приостановили 3 000 зарубежных компаний. Из них 500 – уже ликвидированы.