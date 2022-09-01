Из России ушли 3 тысячи иностранных компаний

К июлю число сотрудников, которые находятся в простое, утроилось по сравнению с данными на 1 марта и достигло 125,5 тыс. человек.

Почти столько же работников обратилось в Роструд за защитой своих прав. Вместе с тем но на иностранных работодателей пожаловались только 483 работника, пишут «Известия».

Сейчас в ЦЗН уволенным предлагают общественные работы, которые оплачивают параллельно с пособием по безработице. Есть и программа бесплатного переобучения.

В Госдуме намерены разработать дополнительные меры для занятости людей и противостояния безработице, рассказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Недавно мы рассказывали, что компания Ericsson уходит из России и все ее сотрудники будут сокращены, Dell закрыла все российские офисы, Nokia и Logitech тоже больше не желают работать в России.