Санкции 2022

Из России ушли 3 тысячи иностранных компаний

Свою деятельность в России приостановили 3 000 зарубежных компаний. Из них 500 – уже ликвидированы. Такую статистику приводит Роструд.

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К июлю число сотрудников, которые находятся в простое, утроилось по сравнению с данными на 1 марта и достигло 125,5 тыс. человек.

Почти столько же работников обратилось в Роструд за защитой своих прав. Вместе с тем но на иностранных работодателей пожаловались только 483 работника, пишут «Известия».

Сейчас в ЦЗН уволенным предлагают общественные работы, которые оплачивают параллельно с пособием по безработице. Есть и программа бесплатного переобучения.

В Госдуме намерены разработать дополнительные меры для занятости людей и противостояния безработице, рассказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Недавно мы рассказывали, что компания Ericsson уходит из России и все ее сотрудники будут сокращены, Dell закрыла все российские офисы, Nokia и Logitech тоже больше не желают работать в России.

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