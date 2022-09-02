💥 Считайте УСН на «Клерке». У нас новый калькулятор налога по упрощенке

Мы только-только обновили этот инструмент. Протестируйте его одними из первых:

Чтобы калькулятор выдал результат, надо забить туда:

сумму дохода;

ставку налога (по умолчанию — 6%, но могут быть региональные особенности);

сумму уплаченных взносов;

пособия по больничным;

торговый сбор.

С помощью инструмента можно рассчитать авансовые платежи и годовой налог. Кстати, с 2023 года будут новые сроки для уплаты налога по УСН. Смотрите их в таблице.

Впрочем, это не единственное изменение по УСН с 2023 года.

Также будет новая форма декларации, новая книга учета доходов.