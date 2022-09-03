ИП без наемных работников не избежат участи перехода на ЕНП

Участница нашего форума лелеяла надежду, что ее эта участь может миновать и не придется вникать в новшества, направлять уведомления на авансы по УСН и открывать специально для этих целей личный кабинет на сайте ФНС.

Но коллеги вынуждены огорчить бизнес-леди — переход на ЕНП будет всеобщим. Нормы НК переписали. Старый способ уплаты налогов на разные КБК отменяется.

Сдавать уведомление об авансовых платежах за 5 дней до срока их уплаты можно будет как электронно, так и на бумаге.

Для НДФЛ будут свои сроки.

Что бухгалтеры думают про новый способ уплаты НДФЛ 28 числа по удержаниям с 23 по 22 число в связи с введением ЕНП, мы рассказывали тут.

Впрочем, кое-кому все-таки удасться избежать ЕНП — в общий котел не будут зачислять налог на профессиональный доход. Так что самозанятые по-прежнему будут платить его на отдельный КБК,