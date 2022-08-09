😜 Что бухгалтеры думают про уплату НДФЛ 28 числа по удержаниям с 23 по 22 число

Наши читатели обсуждают магию этих дат и заранее обозначают проблемы и спорные моменты относительного нового способа уплаты.

Обсуждение ведут корифеи форума «Клерка» в теме «Дождались. С 2023 года изменения в НК РФ по датам исчисления и перечисления НДФЛ».

Кроме новых сроков уплаты налога, будет еще и новый порядок исчисления. По зарплате датой начисления дохода для НДФЛ будет дата выплаты, а не последнее число месяца. Это значит, что с аванса надо будет тоже удерживать НДФЛ и перечислять его до 28 числа.

Вот основные вопросы, которые возникают у бухгалтеров: 1. Почему именно с 22 по 23 число, а не с 1 по 30(31)? 2. Как высчитывать НДФЛ с аванса (зарплаты за первую половину месяца)? 3. Как учитывать стандартные вычеты по НДФЛ при расчете аванса? 4. Как считать годовой лимит дохода в 350 тыс. рублей для стандартного вычета? 5. К какому году относить доход в виде зарплаты за вторую половину декабря 2022 года, выплаченную 10.01.2023?

Что касается последнего вопроса, то коллеги советуют:

— Если у кого есть возможность, то надёжнее выдать декабрьскую 2022 зарплату именно что в том же декабре. Иначе придётся ждать указания ФНС или Минфина с риском уточнений 6-НДФЛ с ответами на требования налоговиков.

Некоторые бухгалтеры видят определенные плюсы в новшестве по НДФЛ, а некоторые считают, что новый способ — это неудобно.

Вот что отмечают среди плюсов:

— Получил сотрудник деньги = есть исчисленный доход. Не получил деньги — нет и дохода. Это правильно и логично.

Оппоненты парируют:

— Раньше в доходе стоял одной цифрой весь доход сотрудника, а теперь его нужно будет разбить на две цифры

— Уплатить до 28 числа, получается, надо налог от второй части предыдущего месяца налог от первой части текущего. Что же здесь простого?

А что вы думаете о новом способе уплаты НДФЛ с 2023 года?