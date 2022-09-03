Американские налоговики случайно раскрыли налоговую тайну 120 тыс. налогоплательщиков

В открытом доступе якобы случайно оказалась информация о компаниях, которые воспользовались налоговыми вычетами и освобождениями.

Также в сеть попали данные о пенсионных счетах компаний и суммах прибыли от пенсионных инвестиций. Раскрыли также имена физлиц, по которым работодатель ведет пенсионный счет, и их контактные адреса.

Однако налоговики уверяют, что в открытом доступе не было никакой «чувствительной» для физлиц информации. Например, номеров социального страхования и банковских счетов, сведений о доходе человека.

Об этом сообщает Politico.

А в России за подобные утечки данных собираются штрафовать. Но можно самостоятельно раскрыть контрагентам налоговую тайну.