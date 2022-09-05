НДС

🎿 Прокат лыж и услуги канатной дороги на горнолыжном курорте облагаются НДС 20%

Для объектов туриндустрии с 1 июля 2022 года действует ставка НДС 0%. Но не всякие услуги под нее подпадают. Все побочные облагаются по ставке 20%.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 22.07.2022 № 03-07-11/70700.

Ставка 0% действует для предоставления в аренду или пользование на ином праве объектов туриндустрии которые:

  • введены в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года;
  • включены в реестр объектов туриндустрии.

Основание: подпункт 18 пункта 1 статьи 164 НК.

Реализациях иных услуг на объектах туриндустрии под ставку 0% не подпадает.

Таким образом, в горнолыжном комплексе облагаться под 20% будут такие услуги:

  • услуг канатной дороги;
  • прокат инвентаря;
  • сдача в аренду ячеек для хранения вещей;
  • услуги инструкторов.

Кстати, что касается побочных услуг гостиниц (прачечная, сауна, фитнес-зал), то ранее Минфин также пояснял, что по ним будет ставка 20% (письмо от 19.05.2022 № 03-07-11/46390).

Вместе с тем недавно (письмо от 27.07.2022 № 03-07-15/73570) Минфин заявил, что если услуга включена в стоимость номера, то ставка будет 0%.

Кроме того, ФНС заявила о целесообразности внесения поправок в НК о том, что сопутствующие услуги гостиниц тоже облагаются под 0%.

Для побочных услуг на других туробъектах менять ничего не планируют.

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