НДС

На услуги сауны и прачечной в гостинице ставка НДС 0% не действует

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года гостиницы могут применять ставку НДС 0%. Но дополнительные услуги под эту ставку не попадают.

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В частности, гостинице придется платить НДС 20% за услуги:

  • прачечной;
  • сауны;
  • фитнес-зала;
  • конференц-зала;
  • автостоянки;
  • трансфера.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-11/46390 от 19.05.2022.

Добавим, что период применения гостиницами ставки НДС 0% зависит от того, войдет ли она в перечень туробъектов. Туда включают только новые объекты (или после реконструкции). Пока перечня нет, но скоро будут правила его формирования и стали известны виды объектов, которые туда внесут.

Таблицу с условиями применения ставка 0% турбизнесом смотрите здесь.

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