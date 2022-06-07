На услуги сауны и прачечной в гостинице ставка НДС 0% не действует

В частности, гостинице придется платить НДС 20% за услуги:
- прачечной;
- сауны;
- фитнес-зала;
- конференц-зала;
- автостоянки;
- трансфера.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-11/46390 от 19.05.2022.
Добавим, что период применения гостиницами ставки НДС 0% зависит от того, войдет ли она в перечень туробъектов. Туда включают только новые объекты (или после реконструкции). Пока перечня нет, но скоро будут правила его формирования и стали известны виды объектов, которые туда внесут.
Таблицу с условиями применения ставка 0% турбизнесом смотрите здесь.