KPI

В «Самолете» тестируют четырехдневку. Зарплату и KPI не снизят

100 человек в компании будут работать четыре дня, а отдыхать три. И так полгода.

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При этом сохранится частично удаленный формат работы всей компании, пишет «Forbes».

Участники эксперимента будут работать четыре дня в неделю, ежедневные часы работы в будние дни, уровень ежемесячной заработной платы и KPI останутся без изменения.

Для разных отделов установят разные дополнительные выходные дни, но в рамках одного подразделения определят общий рабочий день недели, чтобы сотрудники подразделения могли пересекаться.

Эксперимент признают успешным, если сотрудники из пилотной группы сохранят результативность работы или повысят ее. Эффективность сотрудников будет замеряться относительно остальных коллег в подразделении и относительно результатов предыдущих периодов работы этих сотрудников. Для измерения установили количественные и качественные метрики. Рекомендации, отзывы и жалобы участников эксперимента и руководителей тоже учтут.

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